Video: telekokk Anthony Bourdain osales enne surma surmarituaalis

Kaks nädalat pärast 61-aastase Bourdaini surma oli CNNi eetris ta viimaseks jäänud saade koka- ja reisisarjast «Anthony Bourdain: Parts Unknown», milles ta käis koos oma sõbra, režissöör Darren Aronofskyga Lõuna-Aasias Bhutanis, tutvudes kohalike jakikasvatajate elu, kultuuri ja toiduga ning einestades pealinna Thimphus, teatab news.com.au.

Anthony Bourdain FOTO: MPI10/Capital Pictures / MPI10/Capital Pictures/Scanpix

Darren Aronofsky FOTO: Scott Kirkland/National Geographic/PictureGroup / PictureGroup/Sipa USA/Scanpix

Saates esines ka kohalik, kes selgitas Bhutani budismi ja tavasid, kaasa arvatud arusaamasid surmast.

Bhutan kaardil (puansega) FOTO: wikipedia.org

«Elu ei tule alati liiga tõsiselt võtta, sest elu on illusioon,» teatas kohalik ning Bourdain vastas, et tema arvates on elu unenägu.

«Kohalikud arvavad, et iga päev tuleks mõelda paar minutit surmale. See on terapeutiline ja puhastav. Tegemist on vaimse surmarituaaliga,» teatas Bourdain ja siis näitas kaamera Himaalaja mäestiku suurepärast vaadet.

Bourdain ja Aronofsky osaleisd koos bhutanlastega surmarituaalis, et seda ise kohapeal kogeda.

Anthony Bourdain FOTO: © Sthanlee Mirador/Sipa USA / Sthanlee Mirador/Sipa USA/Scanpix

Režissöör Aronofsky sõnul on irooniline, et just selles saates tuli surm jutuks.

«Viimasel Bhutani võttepäeval rääkisime elust ja surmast. Meile selgitati Bhutani surmaritruaali, mis on iga päev natuke aega mediteerides surmale mõtlemist. Rääkisime Bhutani ajaloost ja saatusest, kuid ka kogu maailma saatusest. Meid huvitas, kuidas pidurdada inimkonna tarbimisiha,» meenutas režissöör.

Darren Aronofsky FOTO: Daniela Kirsch/NameFace / Daniela Kirsch/NameFace/Scanpix