Nõid Anete taroskoop juulikuuks: kogetakse suurt kirge ja vahetatakse töökohti

Armusuhetes toob juuli suuri kirgi ja annab uusi võimalusi. Õige aeg on lõpetada vana ja alustada uue suhtega. Aga kallimat valides peaks oleme kindel, et armastad teda koos kõigi tema vigadega. Kui nii läheneda võib tulla väga palju häid suhteid. Samas on juulis õhus ka kinnihoidmisi ja armukadedust.