Rita Ora kannab Eesti moedisaineri sädelevat loomingut

Londonis resideeruva noore moekunstniku Roberta Eineri edu on olnud pöörane - tema loomingut on kandnud mitmed A-klassi kuuluvad staarid nagu Lily Allen, Lady Gaga, Beyoncé ja Rihanna.

Roberta rõivad on tihti loodud eritellimusena. Rita Ora topil ilutseb must litterkiri: «Never had a dream come true». Roberta sõnul on selle riietuse puhul tegu käsitsi maalitud litterprindiga: