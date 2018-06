Grete Paia jagab haruldast fotot endast ja kallimast

2017. aasta suvel Ibizal loomingulisel puhkusel olnud 22-aastane Grete avaldas singlile «Wasted Youth» pöörase video, mille autoriks oli Alari Teede. Tol korral küsimusele, kas noori seob peale professionaalse koostöö ka midagi enamat, jäi Grete kidakeelseks ja mainis, et on Alariga lihtsalt head sõbrad. Sügisel toimunud TV3 peole saabus Grete koos sõbraga hoides viisakat distantsi. Halloween'i eel jagas Grete sotsiaalmeediakanalis Instagramis pilti, millest võis välja lugeda, et sõprusele oli lisandunud ka sügavam tasand.