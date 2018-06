Mustlasdžässi trio Titoks sõuab eksklusiivse džässilaevaga Narva

«Mojito on maailmatasemel muusika- ja meelelahutusajalooga super-laev, mille pardal on toimunud nii mõnigi VIP-pidu Vahemerel. Kunagi on see laev kuulunud Prantsusmaa legendaarsele muusikule Johnny Hallydayle, ja just selle jahi pardal toimus «Kariibi mere piraatide» esilinastuse eksklusiivne afterparty, ning Johnny Depp on siin ka ööbinud. Väga meeldiv, et selle toreda laeva ajalugu saab täienduse veel ühe tipptasemel muusika- ja meelelahutussündmuse võrra, milleks on Baltic Sun festival Narvas,» ütleb Pissarenko.