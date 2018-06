Briti arheoloogi väide: kolme sõrmega «tulnukmuumia» võib olla senitundmatu inimliik

Süsinikuuring näitas, et need muumiad on umbes 1800-aastased ning DNA-testi kohaselt on vähemalt üks neist 98,5 protsendi ulatuses on esikloom ja 1,5 protsenti temast on tundmatu, teatab thesun.co.uk.

Peruust leitud pika kolju ja kolme sõrmega muumia FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Briti arheoloogi, 51-aastase Steve Mera arvates on nende muumiate puhul tegemist mingi uue inimliigiga, mille kohta varasemad andmed puuduvad. Nad võivad olla Homo sapiens'i ja mingi maavälise liigi ristand.

Mera lisas, et osa leitud muumiatest võivad olla võltsingud, mis on kokku pandud, loomaluudest ja nahaosadest.

Mera on kindel, et Peruu Nazca üks muumia, mis sai nimeks Maria, võib olla senitundmatu poolinimliik. Tegemist on tõenäoliselt naissoo esindajaga, tal on pikk kolju ja mõlemal käel kolm sõrme ja mõlemal jalal kolm varvast.

«Muumia Maria luud on ebatavalised, neil on viiteid nii meie planeedi naisele kui millelegi maavälisele. Võimalik, et see muumia on 21. sajandi kõige tähtsam leid,» teatas britist arheoloog.

Kummalised muumiad jõudsid Peruus Cuscos asuvasse Inkari arheoloogiainstituuti 2017. aasta aprillis. Instituudi uurijate arvates saab neid muumiaid seostada inkadega, samas on Maria oma suure keha, pikaks veninud kolju, siseorganite ja kolme sõrmega teiste muumiate seas erand.

Peruu muumia ja röntgenpilt ta käest FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Inkari instituudi juht Thierry Jamin on arvamusel, et Maria on inimese ja niinimetatud hallide hübriid.

Leidude seas on ka umbes nelja-aastase lapse muumia, millel on samuti pikaks veninud kolju ning ka tema on kolmesõrmeline ja -varbaline. Ta võib olla Maria laps.

Steve Mera koos oma kolleegi Barry Fitzgeraldiga külastas Peruud möödunud aasta juulis ning Peruu arheoloogid viisid nad muumiate leiukohta kui Mariat vaatama.

«Keskendusime oma uuringus Mariale, kuna ta on teistest muumiatest mõnevõrra erinev, sest tal on tõenäoliselt ka siseorganid alles. Saatsime Marialt võetud DNA Sri Lanka Genetech sõltumatusse laboratooriumisse, mis kinnitas, et selle olendi DNA on ebatavaline. Leiti, et tal on mitu mutatsiooni, mida ei ole põhjustanud ükski teadaolev haigus,» selgitas Mera.

Mera lisas, et Maria puhul jäi silma, et ta silmakoopaid on pärast ta surma suurendatud, kuid ta ei tea, miks seda tehti.

Samas on selle muumia puhul märke, mis viitavad otseselt maavälistele olenditele, näiteks kõrvade puudumine ja suured hambad, mis on nagu koerlastel.

Mera andmetel on need Peruust leitud muumiad millegipärast puistatud üle diatomiidiga, mis on ränivetikate kodadest valget värvi settekivim.

Diatomiit FOTO: wikipedia.org

Briti arhelooog lisas, et tõenäoliselt on osa Peruu Nazca muumiatest võltsingud, mida taheti mustal turul müüa kalli raha eest tulnukmuumiatena, kuid Maria mitte.

Kui tegemist on tõesti inimese ja maavälise olendi ristandiga, siis üritavad nii Peruu valitsus kui arheoloogid seda fakti tõenäoliselt varjata.

Steve Mera ja Barry Fitzgerald tegid Peruu muumialeiust kolmeosalise dokumentaalsaate.