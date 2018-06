Näitleja Juss Haasma võttis vastu hullumeelse väljakutse

Pikal jooksuvõistlusel osalev Juss end eriliseks jooksumeheks ei pea. «Kindlasti ei ole ma eriline jooksumees, aga trenni teha ja liikuda mulle meeldib. Pealegi meeldivad mulle uued väljakutsed ja see tundus kindlasti piidavalt hullumeelne, et vastu võtta,» avaldab näitleja.



Suuremaid ettevalmistusi mees siiski ei tee. «Ma ei valmistu maratoniks - selleks mul aega praegu ei ole, kuid katsun hoida end suviste tööde ja tuuritamiste kõrvalt vormis,» räägib Juss, kes käib vabamatel hetkedel treeningsaalis või jooksutrennis. «Jooks on hakanud mulle järjest enam meeldima ja loodan, et see jääb nii ka pärast hullumeelset nädalavahetust,» teatab mees entusiastlikult.