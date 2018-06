Telesaate «Radar» toimetusest lahkus veel kaks ajakirjanikku

Saate toimetajad, abielupaar Hannes Sarv ja Deisi Helemäe-Sarv lahkuvad poolte kokkuleppel.

Eesti Meedia uuriva ajakirjanduse juhi Holger Roonemaa sõnul tahab ta, et «Radar» jätkaks sama meeskonnaga, kellega on koostöö sujunud. «Hannes Sarv ja Deisi Helemäe-Sarv otsustasid lahkuda, millest on tõesti siiralt kahju, kuid töösuhete lõpetamine käis sõbraliku vestluse ja vastastikkuse mõistmise läbi. Teiste meeskonna liikmetega olen rääkinud varem ja rääkinud täna ning nendega jätkame ka sügisel.»

Ta lisas, et tiimi on plaanis täiendada mitmete ajakirjanduslikult tugevate ja televaatajatele tuttavate inimestega.

Meeskonna muutusega seoses on paratamatu ka teatav värskendus saates endas, kuid Roonemaa ei näe põhjust suurteks ümberkorraldusteks, sest saatel on tekkinud kindel vaatajaskond. «Teatav värskendus ja muutus on iga saate puhul täiesti oodatav ja normaalne,» lisas ta.