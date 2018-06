Pildid ja video: Saudi naise eluunistus täitus, ta pääses sõitma vormel-1 masinaga

«Mulle meeldisid autod ja võidusõitmine juba väikese lapsena. Minu unistuseks oli sõita vormel-1 masinaga ja see sai teoks. Nüüd on Saudi Araabia naistel õigus autot juhtida,» lausus araablanna.

Al-Hamad sai vormel-1 autot katsetada juba enne saudi naistele antud juhtimisõigust, kuid siis ei olnud see avalik.

Saudi Araabia naiste sõnul on nad väga õnnelikud, et saavad nüüd ise juhtida, kuna see annab neile vabaduse.