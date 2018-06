Galerii! Piilu kulisside taha ja vaata, mis toimub «Klassikokkutuleku» võtetel

Valmiva filmi põhitegevustik leiab sel korral aset peamiselt Ida-Virumaal. Režissöör René Vilbre sõnul on seal lihtsalt paganama ilusad võttekohad: «Oleme käinud kolm korda Peipsi ümber luusimas, paika panemas ja vaatamas. Võtted toimuvad Kauksi rannas, Illuka mõisas, Ida-Virumaa pankranniku ääres — see on lihtsalt nii fantastiline võttekoht ja seal on suisa lust seda filmi üles võtta,» lisab Vilbre.