Pildid ja video: Uus-Meremaa peaminister tutvustas tütart, kes sai maoori nime

Ardern ja Gayford tulid koos 21. juunil sündinud tütrega meedia ette Auclandi haigla ees ja teatasid, et ta saab maooripärase nime Neve Te Aroha, teatab The Telegraph.

«Tahan teatada, et minu ja lapsega on kõik korras. Olen vähe maganud, kuid mu tütar magab palju ja hästi,» teatas Uus-Meremaa peaminister.

Paari teatel olid nad lapsele nime Neve juba varem valmis mõelnud. Ardern selgitas, et «neve» tähendab maoori keeles «säravat, helikivat», kuid ka «lund», olles viiteks, et tütar sündis talvel kõige lühemal päeval, mis samas on Uus-Meremaa põlisrahva maooride uue aasta algus.