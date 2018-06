Oh sa raks! Tõsielustaari õhtukleit paljastas ta rinnapartii täielikult

Samuti on tähelepanuväärne, et Skyy näitas nõnda läbipaistvas kleidis oma imelist figuuri, olles alles tänavu toonud ilmale oma pisitütre. Lapse isa on räppar Fetty Wap, kellega Skyy enam koos ei ole. Nad läksid lahku 2016. aastal ning 2017. aasta lõpul teatas Skyy, et ootab räppari last.