«Jackassi» kaskadöör Johnny Knoxville meenutab karjääri kõige hullemaid vigastusi

Kuigi erinevaid vedelikke, söödavat ja mitte söödavat on mees oma karjääri jooksul endale kõikvõimalikest avavustest sisestanud, nimetab ta pipragaasi endiselt üheks kõige valusamaks kogemuseks. «Pipragaas on pidev põrgu, mis kestab 15-20 minutit. Selline tunne, justkui keegi oleks su silmad põlema pannud ja üritanud seda bensiiniga kustutada.»

Ühe sarja filmimisel kohtus ta professionaalse poksijaga hüüdnimega Butterbean, kellega plaaniti avalikes kohtades, näiteks poes, posksimatš maha pidada. Johnny kiitis, et Butterbean oli äärmiselt sõbralik ja meeldiv inimene, kuid hetkest, mil ta sai kätte poksikindad muutus ta täielikult. «See oli rõve, sest ta lõi mu seistes pildituks. Kukkusin peaga otse vastu tsementpõrandat ja mu pea oli kui melon. Videos tunudb, justikui magaksin ja norskan, aga mu arst selgitas mulle hiljem, et püüdsin sel hetkel tegelikult oma keelt alla neelata. Ja see... pole kunagi hea näitaja.»