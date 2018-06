Sylvester Stallone'i eksnaine Brigitte Nielsen sai 54-aastasena viiendat korda emaks

Nielsen on mänginud näiteks filmides «Red Sonja», «Rocky IV» ja «Beverly Hills Cop 2». 185-sentimeetrine Nielsen oli tuntud modell, kes töötas nii Armanile kui Versace’ile ning poseeris mitmel korral ajakirja Playboy jaoks. Nielsen on olnud neli korda abielus ja tal on varasemast neli poega, kes sündisid 1980. – 1990. aastatel.

Tuntud naise praegune abikaasa on itaallane, 39-aastane filmiprodutsent Mattia Dessi, kelle jaoks on mõne aja pärast sündiv laps esimene. Nielsen ja Dessi abiellusid 2006. aastal. Möödunud aastal andis Nielsen ajakirjale Bunte intervjuu, milles sõnas, et tahab veel ühte last saada. See unistus täituski 22. juunil, kui sündis naise viies laps ja esimene tütar Sonja!