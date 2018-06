Üliõpilaste öötantsupidu kulmineerus vinge tuleetendusega

“Sellise lavastuse puhul ei saa teha proove nii nagu tehakse teatrites, kus on võimalik protsessi ja tervikut pidevalt jälgida. “Jaaniöö müsteeriumi” valgus, üle tuhande esineja ning kogu juurde käiv masinavärk oli lihtsalt niivõrd mastaapne, et ettevalmistus pidi toimuma eri kohtades ja erineval ajal. Ka tantsijad ja tantsujuhid on ju eri riikidest. Eile toimunu oli ka minu jaoks üks suur jaaniöö ime. Pidin lavastust mängima läbi enda peas ja uskuma, et idee ka päriselt töötab. Loomulikult, oli mul palju kahtlusi, et kas kõik elemendid koos töötavad,” kommenteeris “Jaaniöö müsteeriumi” lavastaja Renee Nõmmik.