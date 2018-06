Uma Thurman soovib omale kodakondsust meie lähedal Põhjariigis

Bodströmi sõnul on näitlejanna võlutud Rootsi punastest majakestest, põhjavalgusest ja valgetest suveöödest. Uma ema endine supermodell Nena von Schlebrügge on pool rootslane. Näitleja on varemgi tihti külastanud Rootsit, eriti Skåne maakonda, kus elab tema vanaema.

«Ma leian, et see on väär, et ma ei ole rootslane, sest ma sisemiselt tunnen end roostslasena,» olevat Uma Thurman oma advokaadile ölenud.