Jalgpall on parem kui töö! Muusik Liam Gallagher käskis esinemise aja ära muuta, et saaks rahus jalkat vaadata

Muusikafestivalil «Isle Of Wight Festival» pühapäeval esinema pidanud Liam Gallagher palus esinemispäeva ära vahetada, et saaks kaasa elada kontserdile eelnevalt toimuvale jalgpallimatšile Inglismaa ja Panama vahel, vahendab TheMirror .

Festivalikorraldajad tulid muusikule meelsasti vastu: «Liam on suur jalgpallifänn, seega oleks see ainult õige, kui ta saaks rahulikult mängu vaadata ja lõõgastudes ka õlut nautida.» Esinemisjärjekord vahetati rokkbändiga The Killers, andes Liamile võimaluse esineda praktiliselt kõrvuti menubänd Depeche Mode'iga.