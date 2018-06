Kovalenko hinnangul on arenguks oluline, et saaks sõita ja treenida koos teiste kiirete sõitjatega. «Minu tänane peamine probleem on see, et saan treenida peamiselt üksi ning Eesti kliimat arvestades väga lühikese perioodi aastas.» «Et areneda, tuleb ka hooajaväliselt maailma tippudega koos treenida, ent see nõuab tublisti rahalisi vahendeid,» ütles Kovalenko, kelle sõnul on tänaseks sponsoritena toetamas Alexela, OlyBet ja Porsche, ent et järgmisel hooajal MM-sarja end murda ja see tervikuna kaasa teha, on hädasti tarvis leida veel toetajaid.