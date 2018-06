Julge naine: Tanel Padari ekspruut Kristel Mardisoo võttis vastu raske väljakutse

21.06 2018... Enda treeningutega “kolme kuuga bikiinivormi” projekti raames alustas ka Kristel Mardisoo @kristel_mardisoo 👍🏾Nagu ikka minuga koos treenides ei saa olla eesmàrgid madalad. Teeme tôôd, anname enda tegemistest aeg ajalt teada ja vaatame kaugele me Kristeliga oktoobriks vàlja jôuame. @teamlumiste @bikiinivorm @anastasia.gavris @ojuland #bikinifitness #healthylifestyle #healthyfood #fitnessworld #nopainnogain #noproblem #nevergiveup #never 💪🏾☺️

