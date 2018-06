Miks Cristiano Ronaldo habet kasvatab, kas Lionel Messi ärritamiseks?

«Habe? See on minu ja mu koondisekaaslase Ricardo Quaresma vaheline kihlvedu. Käisime saunas ja kui ma habet ajama hakkasin, vedasime kihla, et kui ma Hispaania vastu värava löön, siis jätan habeme kuni MMi lõpuni. Habe tõi mulle õnne, lõin hispaanlastele kolm väravat ja nii jääbki habe kuni lõpuni,» teatas superstaar.

Enne MMi poseeris Messi Adidase reklaamis koos kitsega. Kits on inglise keeles «goat» ja seda sõna kasutatakse tähistamaks läbi aegade parimat mängijat. Messi viitas kitsega, et see on tema.