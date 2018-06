Pildid: isegi emotsionaalne Maradona ei suutnud Messit aidata

Argentiinlased said alandava kaotuse osaliseks, kuna horvaatlased saatsid nende väravasse kolm palli, kuid nemad ei suutnud ühtegi väravat lüüa.

Argentina vutifännid olid pettunud ja sarjasid oma riigi koondise maapõhja. Nii mõnigi neist jalgpallituristidest teatas, et nad investeerisid Venemaale lendamisse, hotelli ja piletitesse suure summa, kuid ei saanud vastutasuks midagi.

Islandi koondislased teatasid pärast Argentina kaotust Horvaatiale, et nad mängisid Argentinaga viiki ja juba see näitas, et argentiinlased ei olnud neist ega ka horvaatidest paremad.