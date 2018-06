Video: uudisteankur puhkes otse-eetris nutma, sest uudis oli nii masendav

Uudisteankrul tekkis klomp kurku hetkel, kui ta luges Associated Pressi raportist esimesi ridu selle kohta, kuidas juba on loodud kolm sellist rajatist, kuhu kõik alla 13-aastased lapsed saadetakse pärast seda, kui nad on piiril oma vanematest eraldatud.

Ta polnud võimeline ette kandma seda, millised need asutused välja näevad ning palus esiti saate produtsendil kuvada ekraanile graafik, ent hetk hiljem otsustas siiski, et ei suuda saadet edasi teha.

Rachel Maddow vabandas hiljem Twitteri vahendusel. «Oeh, mul on nii kahju,» kirjutas ta. «See on minu töö olla võimeline televisioonis rääkima.» Lisades: «Andestust, et ma olukorra üle kontrolli kaotasin. See ei pidanud nii minema.»