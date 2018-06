Pildid ja video: mida tähendas sõnum Melania Trumpi jopel?

«Tekst sellel jopel viitab libauudistele. Melania on saanud aru, kui valelik meedia olla võib, kuid talle ei lähe see enam korda, sest ta tunneb valed ära,» selgitas Donald Trump oma tviidis.

Samas Melania Trumpi esindaja Stephanie Grisham teatas, et esileedi kandis põgeniklaste Luthern Social Services of the South Upbring New Hope Children Center keskust külastades seljas väljasõiduks sobilikku sportlikku jopet ja kirjutis sellele jopel ei ole mingi salasõnum.