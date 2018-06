Vastus on loomulikult, et mõlemad, aga kontekst loeb. ERR näitas tänase jalgpalli MM mängu Argentina-Horvaatia ajal jalgpallistuudios olnud endise Eesti koondise keskkaitsja Marek Lemsalu all tiitlit, mis pani ahhetama enamus Eesti jalgpalli fänne.