Milles asi? Oscari-võitjal Kobe Bryantil pole võimalik Ameerika filmiakadeemia liikmeks saada

Kobe Bryant ja lavastaja Glen Keane võitsid Oscari lühifilmide kategoorias oma animatsiooni «Dear Basketball» eest. Kui tavaliselt on võimalik kõikidel Oscari võitjatel ja auhindade nominentidel saada ka akadeemia liikmeks, siis Bryantilt on praegu see võimalus ära võetud, kirjutab MSN .

Kuid akadeemia juhtivkomitee lükkasid osakonna otsuse ümber ning võtsid Bryantile mõeldud kutse tagasi. Kuigi animafilmide osakonnajuht Bill Kroyer on öelnud, et Bryant on näidanud üles huvi filmitööstuses kaasa lüüa, arvas komitee, et endine korvpallur peab ette näitama põhjalikuma karjääri filmitegijana, enne kui ta akadeemia liikmeks vastu võetakse.