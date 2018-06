Galerii: rahvusvahelise missivõistluse võitis eestlannast kolme lapse ema

Konkurss Mrs Top of the World 2018 toimus Riias ja Jurmalas. Peatiitlile Mrs Top of the World kandideerisid kaunitarid kogu maailmast. Peale edukaima ema ja abikaasa valimist konkursil on ka heategevuslik eesmärk – abi mängukeskuse ehitamisel Uganda kuni 5-aastaste laste jaoks.

Eestit esindas Anna Mikkonen, Missis Estonia 2017 People's Choice ehk rahvahääletuse võitja. Anna on 36-aastane kolme lapse ema, kellest üks on autist. Annal on kolm kõrgharidust: majandus, infotehnoloogia ning juriidiline. Kaks aastat tagasi avas Anna erivajadustega inimestele mõeldud rehabilitatsioonikeskuse ning Missis Estonia 2017 finaali tuli ta eelkõige sihiga levitada informatsiooni sellistest inimestest. Anna jaoks tähendab see suurt au, uusi tutvusi ja põnevat väljakutset, kuid peamine põhjus on oma sõnumi edasiviimine: «Osalen iludusvõistlustel, et pöörata üldsuse tähelepanu erivajadustega inimeste probleemidele keda on meie ümber palju. Töötades rehabilitatsioonikeskuse juhatajana tahaksin, et inimesed neid märkaksid. Nad on erilised aga tahavad ja omavad õigust elada nagu tavalised inimesed, võrdsestes tingimustes nagu meie kõik. Mrs Top of the World 2018 heategevuslik osa on seotud lastekeskuse ehitamisega Ugandas. „Kuna mul on kolm last tean ma väga hästi probleemist kuidas laste hooldust korraldada kui on vajadus samal ajal tööl olla.»