TOP20: parimad rokk-ballaadid läbi aegade

Rokk-ballaadid on enamasti omaseks suurtele ja tuntud rokkbändidele, kes aeg-ajalt langetavad helitaset ning tulevad välja mõne ballaadiga.

Kuigi ballaadid on rokkbändidele pigem ühekordseks projektiks, siis sellele vaatamata on paljud nendest lauludest saanud väga populaarseks.

Siin ongi edetabel kahekümnest parimast rokk-ballaadist, mida kunagi tehtud.

1. Aerosmith - «I Don’t Want To Miss A Thing» (1998)

2. Guns N’ Roses - «November Rain» (1991)

3. Heart - «Alone» (1987)

4. Scorpions - «Wind Of Change» (1990)

5. Status Quo - «In the Army Now» (1986)

6. Foreigner - «I Want To Know What Love Is» (1984)

7. Mötley Crüe - «Home Sweet Home» (1985)

8. Poison - «Every Rose Has Its Thorn» (1989)

9. Journey - «Open Arms» (1982)

10. Europe - «Carrie» (1986)

11. Metallica - «Nothing Else Matters» (1992)

12. Alias - «More Than Words Can Say» (1990)

13. Bryan Adams - «Heaven» (1985)

14. Eric Carmen - «All By Myself» (1976)

15. Cutting Crew - «(I Just) Died in Your Arms» (1986)

16. Def Leppard - «Love Bites» (1987)

17. Sinéad O'Connor - «Nothing Compares 2 U» (1990)

18. Nick Cave and the Bad Seeds & Kylie Minogue - «Where the Wild Roses Grow» (1995)

19. Simple Minds - «Don’t You (Forget About Me)» (1985)