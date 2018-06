«Paljud teist on minu käest küsinud, kuidas ma alati nii hea välja näen, kuidas minu meik on niivõrd ideaalne või kuidas mul on alati niivõrd loomulik kuma,» rääkis ameeriklanna videoklipis.

Pooleteise minuti pikkuses videos on näha, kuidas ta kasutab plastiktopis, et sellega oma koeralt uriini võtta ja selle siis täielikult ära joob. Jubedust tekitav video paistab ehe olevat, sest naine joob uriini kohe pärast selle koeralt kogumist ära, vahendas Daily Mail.

«Enne kui ma jõin oma koera pissit, olin ma depressioonis, ma olin kurb ja mul oli halb akne,» sõnas naine pärast topsi tühjendamist. «Koera pissis on sees A-vitamiini, E-vitamiini, kümme grammi kaltsiumit ning on tõestatud, et see ravib isegi vähki,» kinnitas naine.

Koera või inimese uriini joomist nimetatakse uriiniteraapiaks ning seda kasutati juba vanas Hiinas, Roomas, Kreekas ja Egiptuses. Kuid eksperdid hoitavad selle praktiseerimise ees, öeldes, et uriinis on igasugused mürgid ja happed, mis võivad tervisele hoopis kahjulikud olla.

Joy McCarthy, holistilise toidu spetsialist, sõnas, et uriin koosneb peamiselt veest, karbamiidist, kreatiinist, erinevatest elektrolüütidest, kusihappest, valkudest ning väikestes kogustes antikehadest ja ensüümidest. Ta ütles, et loomauriini joomine võib olla kahjulik, kuna selle sees võivad olla ained, mis on inimkehale kahjulikud.

«Koera uriinis on leitud taimemürke, arvatavasti taimemürgiga ülekastetud murult, siis ka antibiootikume ning hormoone, seega ma ei usu, et see on turvaline viis,» lisas Joy.

Inimestel on ka väärarusaam, et merehädalised ja teistes ellujäämissituatsioonides on kasulik enda uriini juua, kuna see aitab dehüdratsiooni vastu. Kuid USA sõjaväekäsiraamat keelab oma sõduritel uriini joomast, kuna see võib sisaldada kahjulikke kehajääke.

Ja mis puutub naise väitesse, et uriin aitab vähki ravida, siis selle kohta puuduvad igasugused teaduslikud tõendid.