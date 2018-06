«Mul pole hetkel mingeid plaane tehtud. Ma isegi pidin praegu kalendrist vaatama, mis päeval see jaanilaupäev see aasta üldse on. Pigem kaldun arvama, et suurt pidu ei tule ja võib-olla teen õlle või kaks ja lähen vaatan kuskil mõnda lõket. Äädika šašlõkki tahaks ka proovida üle pika aja. Suur planeerija ma pole niiet vaatan kuidas kujuneb. Jaanipäeva mind kuskile veetma pole veel igaljuhul kutsutud. Natuke kurb, et see päev jälle käes on, sest siis viskab jaan jälle külma kivi vette ja ööd lähevad jälle pikemaks.»