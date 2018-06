Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern sünnitas tütre

Reutersi teatel on Ardern teine riigijuht, kes on ametiajal lapse sünnitanud. Esimene oli Pakistani peaminister Benazir Bhutto, kes sai lapse 1990. aastal kui oli võimul. Bhuttot kritiseeriti, et emaks olemine takistab tal tööülesannete täitmist, kuid pakistanlanna suutis kaks asja edukalt ühendada.