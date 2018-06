Spordiajakirjanik Peep Pahv sai kiviga pähe

«Tegelikult oli see nii, et kivi tuli ja ma suunasin peaga selle teiste inimeste eest ära!» lõõbib Peep, et tema haaval on hoopis heroilisemad tagamaad. Jutuajamisest selgub aga, et mees käis Kiviõlis motofestivalil esmakordselt mäkketõusu uudistamas. Spordiala peab ta väga rajuks ning ohtlikuks. «Seal on üks häda: kui nad sinna mäkke jõuavad, siis tihtipeale jäävad nad sinna kinni, ratas hakkab kraapima ja siis viskab kive ja asju üpris kaugele,» seletab mees, et selliselt pääseski ratta alt lendu kivi, mis mehele vastu pead lendas. «Tegelikult läks ikka suht õnnelikult!» sõnab ta.