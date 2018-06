Tülli läinud endised sõbrannad Kristina Pärtelpoeg ja Brigitte Susanne Hunt klaarisid kaamera ees arveid

Auhindade jagamisel ei soovinud rivaalid üksteist sõbralikuks õnnitlemiseks emmata ning selgus, et tüdrukutel on seljataga pikk ajalugu üksteise sõbrannadena ja seejärel lausa vaenlastena. Lähedalt suhelnud sõbrannade vahele lõi kiilu see, kui Brigitte Kristina silmarõõmu üle lõi. «Ma ei oodanud seda,» tõdes Kristina. Brigitte leidis, et on tehtu eest saatuselt karistada saanud, kui samasuguse asja elas ta läbi ka ise, kui sõbranna tema peika endale võitis.