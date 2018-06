Illegaalid kasutavad MMi fännikaarti, et pääseda Soome kaudu Euroopasse

Vene piirivalve sõnul on illegaalid taibanud, et Fan ID aitab neil ilma inimsmugeldajatele maksmata pääseda läbi Soome Lääne-Euroopasse, teatab iltasanomat.fi.

Illegaalsed migrandid. Pilt on illustreeriv

Maroko jalgpallifännid. Pilt on illustreeriv

Marokolased ei osanud selgitada, miks nad olid tulnud jalgpalli MMilt Vene-Soome piiri äärde. Lõpuks siiski selgus, et nad kasutasid nii fännikaarti kui matšipileteid, pääsemaks Soome kaudu Lääne-Euroopasse, kas Saksamaale või Ühendkuningriiki. Ka nemad saadetakse Marokosse tagasi.

Saksa migratsioonivõimud teatasid enne MMi, et neile jäi silma kummaline asjaolu. Jalgpalli MMi fännikaarte on soovinud saada põgenike poolest tuntud riikide kodanikud.

«On ilmnenud, et araabiakeelsetel ning mitmel aafrika sotsiaalmeedialeheküljel arutatakse selle üle, et kui lihtne on jalgpallifänniks olemist teeseldes pääseda Euroopasse asüülitaotlejaks,» teatas vene meedia.