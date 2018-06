Skandaal USAs: näitleja Peter Fonda soovitas president Trumpi noorima poja panna puuri koos pedofiilidega

78-aastase näitleja arvates puudub Trumpil südametunnistus ja ta on julm diktaator, kes suhtub põgenikesse nagu orjadesse, teatab msn.com.

Peter Fonda FOTO: SGSAN / ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

«Trump peab kogema sama, mida kogevad USAsse pürgivad põgenikud. Presidendi poeg Barron Trump tuleks võtta ta vanematelt ja sulgeda puuri, kus on pedofiile. Siis saab teada, kas esileedi Melania astub samme, et oma ajuta mehe julmus peatada,» kirjutas näitleja.

Donald, Melania ja Barron Trump FOTO: Kevin Lamarque / Reuters/Scanpix

Fonda loodab, et sel nädalalõpul tulevad kümned tuhanded ameeriklased tänavatele Trumpi migratsioonipoliitika vastu meelt avaldama.

Staari tviit tekitas skandaali ja seda asus uurima USA salateenistus.

USA mitmed tuntud isikud võtisd nii Trumpi migratsioonipoliitika kui Fonda tviidi teemal sõna öeldes, et need kaks meest on oma julmuse poolest sarnased.

Trumpi kõige vanem poeg Donald Jr nimetas Fondat argpüksiks ja kiusajaks, soovitades tal kiusata endavanuseid, mitte alaealist, 12-aastast Barronit.

Donald ja Barron Trump FOTO: Andrew Harnik / AP

Pärast skandaali lahvatamist ja salateenistuse sekkumist eemaldas Fonda Barroni ründamise tviidi ja teatas, et kahetseb selle postitamist ning palub vabandust.

USA esileedi Melania Trumpi esindaja Stephanie Grisham kommenteeris, et Fonda tviit on haiglane ja vastutustundetu. Ta lisas, et see kirjutis on teada USA presidendi ja ta pere turvalisuse eest vastutavale salateenistusele.

Melania Trump FOTO: RSSIL / Ron Sachs - CNP / MEGA/Scanpix

Salateenistuse esindaja kinnitas, et nad on juhtunuga kursis, kuid nad ei saa avalikustada, milliseid samme sellega seoses astutakse, kuna tegemist on julgeolekuküsimusega.

Barron Trump on Donald ja Melania Trumpi ainus ühine laps. USA esileedi on astunud samme, et ta poeg liiga palju meedia vaateväljas ei oleks ning on varem mitmel korral nõudnud ta nime eemaldamist ja ta tegevuse mittekajastamist meedias.

Donald Trumpil on varasematest abieludest veel neli last.

Donald, Melania ja Barron Trump FOTO: Twitter/Twitter/Scanpix

USA president Donald Trump allkirjastas 20. juunil seaduse, mille kohaselt peavad põgenikpered kokku jääma, lapsi ei tohi USA piiril vanematest enam eraldada.

Trump rakendab illegaalsete põgenike suhtes nulltolerantsi ja seni võimaldas see lapsi ja vanemaid lahku viia. Kuigi põgenikpered jäetakse nüüd kokku, on Trumpi administratsioon ikka seisukohal, et illegaalidel ei ole USAsse asja.

Peter Fonda on kunagise tuntud näitleja Henry Fonda (1905 – 1982) poeg ja näitlejanna Jane Fonda noorem vend.

Jane Fonda FOTO: Peter Kramer / AP/Scanpix

Ta tuntuim film on 1969. aasta «Easy Rider», mis sai originaalstsenaariumi Oscari nominatsiooni. Peter Fonda ja Dennis Hopper kehastavad selles linateoses mootorrattureid, kes sõidavad läbi USA edela-ja lõunaosa.

Kaader 1969. aasta filmist «Easy Rider». Pildil Dennis Hopper (vasakul) ja Peter Fonda FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Tegemist oli esimese ninimetatud road-movie’iga. Väikese eelarvega, umbes 400 000 dollarit, linateos teenis omas ajas rekordilise kassatulu, mis oli 60 miljonit dollarit.