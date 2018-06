Pildid: Venemaa kõige seksikam jalgpallifänn on tuntud pornostaar

Internetisherlockid tegid kindlaks, et tegemist on vene tuntud modelli ja pornostaari Natalja Nemšinovaga, teatab news.com.au.

Naine jäi silma paljudele vutifännidele ja meediale, kuid keegi ei teadnud, kes ta on. Lõpuks saadi ta Fan IDst tehtud foto abil teada ta nimi ja internetiotsing andis, et tegemist on naisega, kes valiti 2007. aastal Miss Moskvaks ning hiljem on ta mänginud mitmes pornofilmis. Ta kasutab neis filmides mängides näitlejanime Natalja Andreejeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya ja Annabell.