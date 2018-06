Jalgpallur Cristiano Ronaldo tüdruksõber välgutas uhket sõrmust ja vallandas kihlusjutud

Georgina elas kallimale kaasa ning näitas uhket sõrmust sõbrannalegi, kellel suu imestusest lahti vajus. The Sun 'i teatel on tegemist 615 000 naela ( umbes 700 900 eurot) maksva Cartieri sõrmusega. SunSport 'i andmetel ostis Cristiano ehte eelmisel kuul.

Georgina on küll hispaanlanna, aga kandis võistluse ajal kallima toetuseks Portugali värvides särki, mille seljal Ronaldo mängijanumber 7. Cristiano toetamiseks on ta sõitnud rohkesti Venemaale ja tagasi koju, et võimalikult palju toeks olla. Tavaliselt reisib ta koos Cristiano Jr ja nende kolme väikse lapsega, kuid Portugali ja Maroko vahelisele kohtumisele sõitis naine üksinda. Cristiano pakkus nii kallimale, kui kogu publikule suurepärast jalgpallimatši ja on sel MM'il löönud juba kolm väravat.