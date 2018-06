Põgenike päeva eri: maailmakuulsad põgenikud

Põgenike päev on üks nendest tähtpäevadest, millest keegi midagi kuulnud pole, aga kui see ükskord kätte jõuab, siis ei oska ka midagi peale hakata.

Raske elualgus ei tähenda, et inimene peaks leppima nende kaartidega, mis talle on kätte mängitud. Need inimesed seda ei teinud. Nendest inimestest on nüüdseks kujunenud oma valdkonnas tuntud ja austatud inimesed.