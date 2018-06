Pildid ja video: kunstnik kadus kolmeks päevaks autotee sisse

Tegemist oli 73-aastase kunstniku värskeima etteastega «Underneath the Bitumen the Artist», olles osa Tasmaania iga-aastasest Dark Mofo funsti- ja muusikafestivalist.

«Kunstnik Mike Parr näitas maa alla minekuga, et aborigeenide vastane julmus on osa ajaloost, kuid see on tänapäevakultuuri pinna all. Parr läks kasti, see suleti ning pinnal elu jätkus,» selgitas Dark Mofo festivali loominguline juht Leigh Carmichael.