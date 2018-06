«Söö niipalju kui jaksad» restoran läks kahe nädalaga pankrotti

See restoran on nüüd kaks nädalat pärast avamist pankrotis, kuna iga päev käis seal söömas üle 500 inimese, kes toidu eest peaaegu mitte midagi ei maksnud, teatab abc.net.au.

Osa klientidest andis oma kaarti pereliikmetele, sõpradele ja tuttavatele, kes selle alusel seal samuti tasuta süüa said. Hommikuti enne avamist moodustus restorani ukse taha järjekord ja see kadus alles pärast hilisõhtust sulgemist.

Veel üks lisas, et inimloomus ei muutu. Tasuta asjadele joostakse tormi ning hiinlased on valmis tasuta süüa saades end lõhki sööma.

Restoraniomanikud sõnasid meediale, et nad olid mõningate tagasilöökide ja rahakaotusega arvestanud, sest tegemist on täiesti uuelaadse restoranikonseptsiooniga, kuid nad ei osanud aimata, et see toob kaasa pankroti.