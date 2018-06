Will Smithi abikaasa: meie lapsed võitleva soostereotüüpide vastu

46-aastane näitlejanna sõnas, et tema lapsed, 19-aastane Jaden ja 17-aastane Willow, et on alati uskunud, et tema lapsed võitlevad sotsiaalsete normide vatsu, kuna nad sündisid sellistena, vahendas Metro.

«Kõik on muutumas, aga see on ilus. Aga ma pean ütlema, et see nõuab harjumist,» sõnas Jada. «Jada ja Willow on alati olnud teistsugused. Nad sündisid sellistena. Paljud inimesed arvavad, et see on sellepärast, et mina puksisin neid tagant, aga ei. Aga see lihtsalt juhtus nii ja nad sündisid sellistena. Mina olin see, kes sellega pidi harjuma. Ma pidin olema piisavalt avatud, et see vastu võtta.»

Willow Smith, Jaden Smith, Jada Pinkett Smith ja Will Smith FOTO: Scanpix

Rääkides soovoolavusest, sõnas Willow: «See on hägune. Inimesed tulevad kogu aeg minu juurde ja küsivad pidevalt, kuidas olla normaalne? Ja ma vastan, et nüüd. See ajab nad segadusse. Mis on sinu jaoks normaalne, sinu tavapärases olukorras - tee seda.»

Jada rääkis ka sellest, et Will tundis end väga ebamugavalt, kui Jaden osales naisteriiete kampaanias aastal 2016, kui ta oli Louis Vuitton'i modell. «Kui Jadenil paluti teha Louis Vuittoni jaoks naistekampaaniat, soovoolavuse moodi, helistas Will mulle ja ütles, et tema poeg ei peaks osalema Louis Vuittoni kampaanias ja kandma seelikuid, kas see on ikka hea mõte. Mina vastasin selle peale, kas tead Will, see on asi, mida tema teha tahab. See on tema väljendus,» rääkis Jada.