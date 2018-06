Kethi Uibomägi esinemistest: inimesed küsivad, kas me oleme mingeid aineid tarvitanud

«Kuus aastat tagasi oli Tanja Mihhailova näinud mind erinevates laevashow'des ja «Grease'i» muusikali tegemas Vanemuises. Ta tahtis tüdrukuid, kes oskaksid laulda, kes oskaksid tantsida ja kes ei oleks Eesti inimestele veel niivõrd tuntud,» rääkis Uibomägi. «Ja siis ta napsas mu telefoni otsa ja helistas. Sellest läks veel aastake mööda, kuni me kohtusime Vanemuises ja ta ütles: Kethi, tead, ma aasta aega hiljem tahan ikka seda bändi teha. Siis läksid veel mõned kuud ja siis meid niimoodi kokku pandigi. Ma tüdrukuid tegelikult varem ei teadnud ja viis aastat oleme nüüd kokku kasvanud.»

Kethi Uibomägi FOTO: Liis Treimann

Selle järel rääkis Kethi, missugust muusikat bänd algusaastatel tegi, ja kuidas on see stiil aastate jooksul muutunud. «Kõik sai alguse electro-swingist. Me hoidsime alguses seda joont: 50 stiilis, pin-up kleidid, punased huuled, maani kleit ja kindad. Meist ei planeeritud alguses, et meist saab selline bänd, kes hakkab oma muusikat tegema. Me olime loodud projektbänd, kes käib firma pidudel, sünnipäevadel ja lõbustab rahvast,» sõnas ta.

«Siis nad said aga aru, et nõudlust on ja täiega. Meil oli pidevalt tööd. See on Eestis väga hea, kui sul on stabiilselt tööd. Siis me hakkasimegi lugusid kirjutama. Proovisime alguses electro-swingi võtmes, aga raadiotesse see ei sobi, kuna see on liiga nišši teema Eesti jaoks. Hakkasime katsetama ja muud proovima. Me katsetame siiamaani. Kõik tuleb ajaga,» kirjeldas ta.

Kethi Uibomägi FOTO: Liis Treimann

Kethi lisas, et nende bändi esmaseks eesmärgiks ei ole mitte hitte teha, vaid rahvale meelelahutust pakkuda. «Meie ülesanne selle bändiga on see, et inimestel oleks rõõmu. Nii palju on seda halli. Võib-olla on see osadele ka pinnuks silmas, et me oleme hästi ülevoolavalt rõõmsad ja emotsionaalsed. Inimesed küsivad, kas me oleme mingeid aineid tarvitanud. Ei ole. Diana on mõnikord joonud Red Bulli. Võib-olla ei olegi oluline see materjal, mida me pakume, vaid see, mis emotsiooni me välja toome,» kirjeldas Kethi.

Kuigi La la ladies ei ole kõikide oma tegutsemisaastatega maha saanud ühegi suure hitiga, mille abil neid võiks tuvastada, siis selgitas Kethi, et nende menufaktor peitub mujal. «See on kolme naise energia. Kõigepealt on šokk. Mitte enam nii palju, aga varem oli küll. Me olime üsnagi väljakutsuvalt riides. Nüüd me oleme moega kaasa läinud ja enam nii pin-up pole,» ütles ta.

Kethi Uibomägi FOTO: Liis Treimann

Pärast bändi saamisloost rääkis Kethi ka enda muusikalisest pagasist, mis on aidanud tal lauljana edukaks saada. «Mul on selline klassikaline taust: muusikakool, klaveriõpingud, saksofon, muusikali teater. Siis ma osalesin 17. aastasena saates «Eesti otsib superstaari». See oli kõige esimene hooaeg. Ma oskasin eesti keeles laulda vaid mõnda üksikut laulu, aga kuidagi ma sinna sain. Sain stuudiovoorudesse, sain ka lohutusvooru, ja siis ma tutvusin Maikeniga, ja tema kutsus mind WAFi,» meenutas Uibomägi. «Vanemad aga ütlesid mulle, et mul võiks kõrval ka muu haridus olla, lihtsalt toetamaks. Ja siis ma hakkasin õppima Tallinna Ülikoolis noorsootööd ja hakkasin samal ajal WAF laulukoolis käima,» rääkis ta.

Kethi kirjeldab, kuidas nad panid WAFis kokku esmakordselt laulukoori ja osalised sellega telesaates «Laululahing». Ja see laulugrupp, mis kokku pandi, oli täis tänapäeva tuntud Eesti lauljaid. «Minu grupis oli siis «Shanoni» laulja Taavi, Ott Lepland, Sandra Nurmsalu, Taavi Peterson, Taavi Järvesaar,» rääkis Uibomägi.

Aga see olid vaid Kethi lauljakarjääri algus.

Kethi Uibomägi FOTO: Liis Treimann

«Siis ma hakkasin tööle Dance Factory agentuuri ja laevade peal töötasin viis aastat lauljana. Ma olin siis 19. Siis hakkasin need pallid veerema ja liikumise kogemust tuli juurde. Kui ma ühel hetkel ei osanud valida, kas teatrit teha või laulda, siis ühel hetkel sai selgeks, et ma tahan laulda. Täna ma muidugi teen ka mõningaid näitlemise asju ja muusikalisi projekte, mis hõlmavad ikka näitlemist ka. Ma olen need suutnud kombineerida omavahel,» sõnas Kethi.