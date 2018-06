Video: naisreporterit haarati MMil otse-eetris rinnast ja suudeldi

Jalgpallifänn ahistas Julieth Gonzalez Theranit möödunud nädalal Saranskis enne MMi algust otseülekande ajal, teatab The Sun.

Kaameramees jäädvustas juhtumi ning videol on näha, kuidas Theran on Saranski keskväljakul, ta seljataga on kell, mis loeb mängu algamiseni jäänud minuteid.