Video: Prantsuse president ärritus, kuna teismeline poiss sinatas teda

Macron selgitas poisile, et presidendi poole ei saa nii pöörduda.

«Oled ametlikul tseremoonial, kus tuleb olla viisakas. Võib näidata oma harimatust, kuid pea meeles, et minu poole pead pöörduma kasutades kas «härra president» või «härra». Said aru?» teatas Macron.

Prantsuse president lisas poisile, et enne revolutsiooni alustamist tuleks tal end harida ja kool lõpetada. Lõpuks Macron patsutas poisi kätt ja jätkas suhtlemist teist kohal olnutega.

Élysée palee avaldas hiljem Macroni ja poisi vahelise suhtluse video, juures tekst: «Viisakus on miinimumnõue, samas on presidendi ja rahva vaheline sõbralik suhtlemine tähtis».

Videol on näha, et presidenti sinatanud teismelise sõbrad küsisid, et miks ta seda tegi.