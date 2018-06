Siilid jõid end mänguväljakul purju ja politsei pidi nad ära viima

Munalikööri pudelid. Pilt on illustreeriv

Vanemate sõnul oli neile üllatuseks, et siilid lakkusid alkoholi.

Siil. Pilt on illustreeriv

Kohale kutsutud politsei leidis kaks siili, kes olid avastanud katki läinud munalikööri pudeli ja vist arvasid, et rohule voolanud jook on ka neile sobiv.

Korrakaitsjate sõnul võis siilide jaoks olla see esimene kord, mil nad alkoholi tarbisid ning arvatavalt tekitas see šoki. Võimalik, et neil tekkis üsna kiiresti pohmell.