Arva ära, millega see mees elatist teenib?

Ameeriklane Robert Nash on nimelt professionaalne jäljendaja. Kelle? Nagu pildi pealt näha, siis USA näitleja ja Oscari-võitja Robert De Niro jäljendaja. Pildi peal on tema ja mitte kuulus näitleja ise.

Robert Nash FOTO: deniroguy.com

Robert Nashi mängitav De Niro paistab teiste seas kindlasti välja. Tema välimus, hääl, grimassid, kehakeel ning üleüldine maneer sarnanevad peaaegu täielikult näitleja omadega ja seda niivõrd palju, et võiks arvata, et viibid De Niro endaga kuskil ruumis. Robert Nash teenib sellega loomulikult ka raha ja on saadaval firmaüritusteks, pildi tegemisteks ning üllatuspidudeks.

Robert Nash, kes on esinenud saates «America's Got Talent» ja History kanali saates «Counting Cars», kirjutab enda lehel, et ta on äärmiselt vaimukas ja kui ei teaks, siis ei saaks arugi, et tegu on jäljendajaga.

Robert Nash FOTO: deniroguy.com

Isegi «America's Got Talent» üks kohtunikest Howie Mandell on öelnud, et Robert Nash on De Niroga äravahetamiseni sarnane.