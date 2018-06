Madli Vilsar postitas kuuma trikoopildi: teeme sotid selgeks!

Teeme sotid selgeks! NO HATE! Ma ei taha leppida olukorraga, kus väidetakse, et ma kurjustan ja minu edastatud sõnumit negatiivsesse võtmesse lükatakse. Eilne tekst pildi alla oli seotud ühe pisikese skandaaliga, mis lahvatas blogimaailmas, kus reaalselt võeti mitme naise kallal. Maha tehti nende vorme ja välimust kui ka intelligentsi. Minule jäi sealt silma ühe eriti toreda blogija pihta visatud kommentaarid tema väidetavalt liigse kehakumeruse üle ja tema vastus sellisele kommentaarile, ning sellest tulenevalt ka eilne postitus. Ma ei pahanda ühegi “õelutsejaga” ja ei teinud seda ka postitusega - vastupidi ja tahaks selgitada miks. Ma kirjutasin, et ma ei soovi nendele raasugi halba, vaid vastupidi, ma loodan, et nemad ei pea seda ise elus läbi tegema, sest paljud ei kujuta ette ka kui raske võib see olukord tegelikult olla ja mis emotsioone tekitada kui sinu kaalu kallal pidevalt võetakse. Me ei tea mis võitlusi keegi peab ja ma ei leia, et meil oleks tarvis mõnitada. Seega ma soovin, et need inimesed õpiks vaatama enda sisse ja murraksid välja omaenda ebakindlusest ja kurbusest. Ma soovin neile armastust ja headust ja mõistmist. Ma soovin neile arusaamist, et erinevus on hea! Me oleme erinevad ja erimoodi ilusad! Ma ei leia, et ma tahaksin nendega pahandada või kuri olla vaid on kahju, et mõnes inimeses on tahtmine teisi mõnitada ja halvustada nende kaalu pärast. Mul on kurb, et neil on midagi hingel, mis paneb neid nii käituma. Ma tahaks neid hoopis aidata ja seda rohkem ma näen, et minu sõnum on vajalik. Naised, kui mõtlete oma sookaaslast tema vormi pärast halvustada, siis võtke hetk ja mõelge miks ja kellele see head teeb? Ma leian, et õnnelik ja endaga rahul olev inimene ei taha kedagi pelgalt välimuse pärast salvata. Õpime igaüks ennast rohkem hindama ja armastama ja HOOPIS seda tunnet jagama! Me peaks üksteist toetama, mitte maha tegema. Üks klišee laks ka lõppu, aga iseloomustab olukorda ! Päeva lõpuks on kõik mööduv, aga sina jääd elulõpuni endaga- sinu keha, sinu vaim, sinu meel. Seetõttu ma soovingi head neile, kes igapäev ei suuda seda ise välja anda, sest neil on seda ilmselt kõige rohkem vaja!

A post shared by Madli Vilsar (@madlivilsar) on Jun 19, 2018 at 3:27am PDT