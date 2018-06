Elis on üks modellikonkursi L'Officiel Kids Topmodel Estonia 2018 grand-prix’ võitjatest. 5-aastane Elis on Missis Estonia 2017 People's Choice võitja Anna Mikkoneni tütar ja pürgib nüüd ilusate laste iludusvõistlustel maailma ilusaimate sekka.

«Elis kohe vapustas kõiki esimesel casting’ul oma säravate silmadega, mis on täis rõõmu ja elutahet. Tüdruk on väga loomulik kaamerate ees ja teeb edusamme defilee tundides. Vaatamata vanusele, on tal tugev tahtejõud ja suur soov jagada oma energiat teistega. Usun, et Elis on väga perspektiivne Eesti esindaja Mini Miss Planet 2018 finaalis,» ütles Star Kids agentuuri skandaalne esindaja Ireni Erbi.