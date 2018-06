Rohelisel abilinnapeal Zuzul läks mootorit kärsatanud smuutisõbraga ütlemiseks

«Ootasime huviga, millal küll taibatakse auto mootor seisata, kuid paarike ei lasknud end häirida ja kostitas end hoopis värskendavate sigarettidega, hoolimata asjaolust, et lähedal lauas istusid väikesed lapsed. Palusime härral oma auto mootor seisata ja selgitasime, et lärm häirib tugevalt ja heitgaasidega saastatud õhus pole lastel tore olla. Selle jutu peale soovitas härra meil otsida siis mõni sobivam einestamispaik, kuna talle olevat täiesti savi, mis keegi arvab, sest tal on vaja peale kohviku külastust kindlasti jahedasse autosse istuda. Nagu inimõigus või nii,» kirjutab Zuzu.

«Soovitasin, et saab ju auto parkida puude varju. Kuid kuna puude varjust oleks pidanud liialt palju kõndima, nii ligi paarkümmend meetrit, siis kohalikel Järvakandi bossidel pole vist nii kombeks ja autoga sõidetakse otse letti. Sõnavahetuse järel võttis kaaslane julguse kokku ja seiskas mootori, eirates meesterahva eelnevat keeldu. Tänasin teda mõistlikkuse eest.»

«Peale seda hakkas boss nukralt oma telefoni näppima ja mõne hetkega oli kohal järgmine rullnokk, kes lahtistest akendest üürgava ja roppustest tulvil «musaga» BMW vahetult meie selja taha parkis. Olukord oli selleks hetkeks juba üsna koomiliseks kujunemas. Otsustasime ilmselgele provokatsioonile mitte alluda ja hakkasime end minekule seadma, mispeale äsja saabunud bemmiomanik kuraasikalt küsis, kas meil enam polegi julgust seltskonnale etteheiteid teha.»

«Tagatipuks jälitasid mõlemad autojuhid nii mu pere autot kui ka jalgrattal teises suunas lahkunud sõbrannat ning hilisõhtul saatis sama tolkam mu eranumbrile koguni 15 sõnumit. Kuid kummalisel kombel haliseb oma Facebooki lehel viisakusest nüüd toosama kuju, kellele viisakad pöördumised paraku üldse ei mõjunud,» lõpetab Zuzu oma sõnavõtu.

Kauro on tõepoolest hiljem oma Facebooki postitust kommenteerinud, vihjates, et abilinnapea valetab. «Ma ei õigusta end ja tunnistan, et kui minule suunatakse käskiva tooniga auto seiskamine siis ma kiuslikult tegin seda, et vaidlesin muiates vastu ja küsisin Zuzult: «Miks ma pean seiskama auto?» Olles seda öelnud, läks nääklemiseks, millele järgnes vaikus ja siis Joonas Laks mainis ka, et jäta see auto seisma või vii ära. Mille peale mu naine seiskas auto, sest ta ei viitsinud ega tahtnud seda nääklemist kuulata.»

Edasi kirjeldab mees, et kõigepealt jäi auto seisma ja siis hakkas Zuzu alles teda alandama ja mõnitama ning et mingit jälitamist pole toimunud. «Teie siirdusite oma autoga ninaga Kaisma suunal ja meie samuti, kuna olime teel maale vanemate juurde, kes elavad samal suunal Järvakandist 13 km. Kuna avastasin, et suitsud on lõppemas, keerasin ma Grossi parklasse ja sel hetkel kui Grossi poe parklasse keerama hakkasime, ütles naine kõrvalt, et näe, nad on siin, lähme parem kõrvalpoodi Konsumisse, et vältida neid inimesi. Seetõttu sõitsimegi teie eest mööda, et saada Konsumi poe taha parklasse, ma ei hakka ju läbi maja seina sõitma, et sind vältida,» kirjutab Kauro postituse kommentaariumis.

Elu24 uuris abilinnapealt ka nende väidete kohta. «Valetavad. Ta sõitis minu sõbrannale järele. See Audi juht, kellega minul see intsident oli, sõitis meile konkreetselt järele. Me keerasime poe parklasse sisse ja siis nad sõitsid mööda, kuskile majade vahele. Ma vaatasin, et ta oli pärast kuskil üritanud öelda, et ta sõitis poodi, aga ta ei sõitnud poodi. Ta sõitis kuskile majade vahele,» jääb Zuzu enesele kindlaks.

Lisades: «Ta valetab, üritab ennast kuidagi sellest jamas puhtaks pesta. Tundub, et tegemist ei ole just eriti terava pliiatsiga.»

Mis selle eesmärk võis olla? «Ma ei teagi, ma arvan, et võib-olla neil on igav seal. Kogu see olukord oli nii absurdne. Need on sellised tüübid, tüüpilised rullnokad: mida paksem kett kaelas ja mida paksem velg all, seda vingem vend oled. Mulle on kirjutanud isegi mõned inimesed, kes on kokku puutunud selle Kauroga ja nad ütlevad, et nad ongi sellise ideoloogiaga inimesed,» lõpetab Zuzu keeruliseks kiskunud teema.