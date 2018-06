Superstaarisaate finalist Merilin Mälk: minus on tükike Rihannat

Koit Toome leidis talendisaates «Eesti otsib superstaari», et selliseid vokaliste nagu Merilin Mälk, meil Eestimaal ei ole. Elu24 uuris kuidas Superstaaridel suvel läheb. «Nüüd kui saade on läbi, hakkasin tegelema ka kooli asjadega ning selle kõrvalt tegelen ka muusikaga,» räägib Merilin.

Merilin tunnistab, et tema mõtetes on looming. «Tahaks väga miskit luua, see on miski, mida ma teen, kui kooliasjadega olen lõpetanud. Teen neid asju vaheldumisi,» täpsustab laulja. Puhkamisest ei ole Merilini puhul suvel juttugi. «Absoluutselt ei tunne, et peaksin puhkama. Tegelen muusikaga rohkem kui varem,» räägib ta.

Oma muusikastiili Merilin veel täpselt piiritlema ei kipu. «Kuna alustasin muusikaga nii hilja, siis tunnen, et ikka veel avastan, milline artist ma olen ja mida ma teha tahan.» Kuid tugevad eeskujut on tal juba väljakujunenud. «Mul on aimdus, et minus on tükike Rihannat,» ütleb Merilin. «Laulukirjutamises ma veel nii osav ei ole aga seegi on põnev protsess, tahan selle kallal tööd teha,» lisab neiu.