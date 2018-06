Kim Kardashiani kuulsaks magatanud laulja Ray J traagiline elu sisaldab vägivalda, arreteerimisi ja südamevalu

Kim Kardashiani teavad kõik. Isegi need inimesed, keda ei huvita, millega tõsielustaar igapäevaselt tegeleb, isegi need teavad, kellega on tegu. Aga väga vähesed teavad, kes on Ray J, laulja, kellega koos Kim K seksvideo tegi, mille abil naine kuulsaks sai.